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В Одесі та області заборонили феєрверки і їзду на автомобілях без глушника

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Одеса, Середа 29 червня 2022 13:20
В Одесі та області заборонили феєрверки і їзду на автомобілях без глушника Фото: в Одесі та області заборонили феєрверки і їзду на автомобілях без глушника (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

З п'ятниці, 30 червня, в Одесі та області вводиться заборона на продаж і використання феєрверків, а також рух автомобілів без глушника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Одеси Генадія Труханова в Telegram.

"З 30 червня 2022 року забороняється на території Одеси та Одеської області, використання і продаж піротехнічних засобів, у тому числі феєрверків, салютів і петард, незалежно від класу", - йдеться в повідомленні.

При цьому регіоні буде заборонено рух транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів "прямотік" та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач.

"Цим же розпорядженням заборонено використання транспортних засобів, що використовуються в несанкціонованих авто/мото-змаганнях, водії яких здійснюють небезпечне керування", - йдеться в повідомленні.

Заборона діятиме щонайменше до скасування воєнного стану або видачі окремого розпорядження.

Нагадаємо, у Києві аналогічну заборону ввели 23 червня.

Крім того, в Києві правоохоронці можуть вилучати автомобілі за їзду по місту без шумопоглинача.

Зазначимо, що до Верховної Ради вже внесли законопроект, яким пропонують заборонити використання феєрверків і салютів по всій території країни.

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