В Одесі та області ворог пробує посилити повітряну розвідку. Загроза ракетних ударів дуже висока, - спікер ОВА

В Одесі та області нинішня ніч пройшла без обстрілів, проте під сигнали повітряної тривоги. Імовірність нанесення російськими військами чергових ракетних ударів залишається дуже високою.

Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає РБК-Україна , посилаючись на його Telegram-канал .

"Ворог не може продемонструвати успіхи на всіх ділянках фронту, тому і намагається це робити за допомогою ракет. Стріляє нишком. Намагається знищити наші об'єкти інфраструктури. Тому не забувайте, що ймовірність завдання ракетних ударів залишається дуже високою", - розповів прес-секретар ОВА.

Також він попередив одеситів, що противник буде намагатися проводити повітряну розвідку "більш інтенсивно, ніж робив до цього".

Братчук нагадав, що в регіоні триває контрдиверсійна робота.

"Будьте пильними. Звертайте увагу на всіх підозрілих людей", - закликав він, а також звернув увагу, що підрозділи російських інформаційно-психологічних спецоперацій активізуються.