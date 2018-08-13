В Одессе и области за сутки утонули 5 человек, - ГСЧС

Еще двое человек пропали на озере Ялпуг

В Одессе и области за минувшие сутки, 12 августа 2018 года, утонули 5 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В частности, сообщается, что утром 12 августа спасатели обнаружили в Одессе тела двух человек. Так, тело мужчины в водолазном костюме обнаружили на 16 станции Б. Фонтана в воде. Еще одно тело мужчины обнаружили на 8 станции Б. Фонтана. Тела обоих мужчин передали полиции.

Кроме того, после обеда 12 августа в с. Затока на пляже базы отдыха "Золотой Берег 113" обнаружили тело мужчины 1951 года рождения. А в 16:12 из воды изъяли тело мужчины 1961 года рождения в с. Лиманское. А ночью, после 23 часов в г. Измаил изъяли тело утопленника из р. Дунай.

Также сообщалось, что 12 августа жительница области сообщила, что ее муж и сын пошли кататься на резиновой лодке на озеро Ялпуг и не вернулись. Сейчас продолжаются их поиски.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в населенном пункте Оленичи в Житомирской области в озере утонули двое 10-летних детей. Отметим, по состоянию на конец июля текущего года число погибших на водоемах в Украине с начала 2018 года составляло 704 человека.