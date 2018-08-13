В Одесі та області за добу потонули 5 осіб, - ДСНС

Ще двоє осіб зникли на озері Ялпуг

В Одесі та області за минулу добу, 12 серпня 2018 року, потонули 5 осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зокрема, повідомляється, що вранці 12 серпня рятувальники виявили в Одесі тіла двох осіб. Так, тіло чоловіка у водолазному костюмі виявили на 16 станції В. Фонтану у воді. Ще одне тіло чоловіка виявили на 8 станції В. Фонтану. Тіла обох чоловіків передали поліції.

Крім того, пообіді 12 серпня у с. Затока на пляжі бази відпочинку "Золотий Берег 113" виявили тіло чоловіка 1951 року народження. А о 16:12 з води вилучили тіло чоловіка 1961 року народження у с. Лиманське. А вночі, після 23 години у м. Ізмаїл вилучили тіло потопельника з р. Дунай.

Також повідомлялося, що 12 серпня мешканка області повідомила, що ії чоловік та син пішли кататися на гумовому човні на озеро Ялпуг та не повернулись. Наразі тривають їх пошуки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у населеному пункті Оленичи у Житомирській області в озері потонули двоє 10-річних дітей. Зазначимо, станом на кінець липня поточного року число загиблих на водоймах в Україні з початку 2018 року становило 704 людини.