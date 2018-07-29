В Украине с начала года на водоемах погибли более 700 человек

С начала июля на водоемах погибли 189 украинцев

В Украине с начала 2018 года на водоемах погибли 704 человека. С начала июля утонули 189 украинцев, говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Как сообщается, самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии.

"В целом, с начала года на водоемах страны утонуло 704 человека, из которых 70 детей. При этом спасено 561 человек, в том числе 103 ребенка", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в июне из-за отсутствия должного контроля со стороны взрослых в водоемах утонули 12 детей.

В частности, во Львовской области в реке утонул 11-летний мальчик.

Также сообщалось, что в Харьковской области в селе Сеньково двое маленьких девочек утонули в искусственном пруду в собственном дворе.

Кроме того, в июне, в Киевской области в реке Рось утонули двое детей.

Спасатели установили, что двое детей играя возле канавы с наклоном, не удержались и сьехали по канаве из бетона в реку.