В Житомирской области в озере утонули двое детей

В населенном пункте Оленичи на озере утонули двое 10-летних детей

В населенном пункте Оленичи Житомирской области на озере утонули двое 10-летних детей. Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"На месте происшествия выяснилось, что 16-летний юноша, проходя мимо озера, заметил в воде недалеко от берега тела детей. Юноша сразу бросился в водоем и поочередно достал их, но, к сожалению, утопленники были уже без признаков жизни. Погибшими оказались двое детей 2008 года рождения, жители соседнего села Хлопляны", - говорится в сообщении.

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в конце июля сообщалось, что в Украине с начала 2018 года на водоемах погибли 704 человека. Как сообщалось, самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии.