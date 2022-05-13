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В Одесі та області дозволять продаж алкоголю. Але є обмеження по часу

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Одеса, П'ятниця 13 травня 2022 11:18
В Одесі та області дозволять продаж алкоголю. Але є обмеження по часу Фото: в Одесі та області дозволять продаж алкоголю (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

З 14 травня в Одесі та області буде дозволений продаж усіх видів алкогольних напоїв. Однак у період з 09:00 до 18:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал міськради Одеси.

"Наказом начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, з 14 травня 2022 року в Одесі та Одеській області, дозволено продаж усіх видів алкогольних напоїв в період з 09:00 до 18:00", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що й надалі суворо забороняється продаж алкогольних напоїв військовослужбовцям Збройних Сил України, Національної гвардії, а також представникам військових формувань та правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто має право запроваджувати під час воєнного стану заборону продажу алкоголю.

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