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В Одессе и области продолжается операция по выявлению диверсантов, - ОВА

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Одесса, Понедельник 02 мая 2022 08:11
В Одессе и области продолжается операция по выявлению диверсантов, - ОВА Фото: Одесса (facebook.com/pragmatika)
Автор: Роман Мирончук

Ночь в Одессе и области прошла спокойно, без обстрелов. При этом в регионе продолжается усиленный комендантский час, который начался 1 мая в 22:00 и продлится до 05:00 утра 3 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ОВА Сергея Братчука.

"Грубых нарушений "удлиненного" комендантского часа в настоящее время не зафиксировано. Продолжается масштабная отработка лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности", - заявил Братчук.

Он также напомнил, что в регионе остается опасность нанесения ракетных ударов со стороны РФ. Утром в Одесской и Николаевской областях были слышны сирены воздушной тревоги и их не нужно игнорировать.

Напомним, в Одесском регионе украинские спецслужбы изъяли незаконное оружие и задержали несколько человек.

Мы также писали о том, что в Одессе с памятника пушки сняли табличку "Слава русскому оружию".

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