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В Одесі та області триває операція з виявлення диверсантів, - ОВА

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Одеса, Понеділок 02 травня 2022 08:11
В Одесі та області триває операція з виявлення диверсантів, - ОВА Фото: Одеса (facebook.com/pragmatika)
Автор: Роман Мирончук

Ніч в Одесі та області пройшла спокійно, без обстрілів. При цьому в регіоні триває посилена комендантська година, яка почалася 1 травня о 22:00 і триватиме до 05:00 ранку 3 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера ОВА Сергія Братчука.

"Грубих порушень "подовженої" комендантської години на даний час не зафіксовано. Триває масштабне відпрацювання осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності", - заявив Братчук.

Він також нагадав, що в регіоні залишається небезпека завдавання ракетних ударів з боку РФ. Вранці в Одеській і Миколаївській областях були чутні сирени повітряної тривоги і їх не потрібно ігнорувати.

Нагадаємо, в Одеському регіоні українські спецслужби вилучили незаконну зброю і затримали кілька людей.

Ми також писали про те, що в Одесі з пам'ятника гармати зняли табличку "Слава російській зброї".

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