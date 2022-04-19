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В Одессе и области оккупанты возобновили воздушную разведку, - Братчук

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Одесса, Вторник 19 апреля 2022 08:04
В Одессе и области оккупанты возобновили воздушную разведку, - Братчук Фото: Одесса (facebook.com/pragmatika)
Автор: Роман Мирончук

Ночь в Одессе и области прошла под сигналы воздушной тревоги, но обстрелов не было. При этом российские военные возобновили воздушную разведку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской ОВА Сергея Братчука во время своего утреннего видеообращения.

"Морская пехота России, которая должна была штурмовать Одессу, несет большие потери на полях битвы в других регионах Украины. 126 бригада береговой обороны РФ понесла до 75% потерь", - отметил Братчук.

Он также призвал украинцев быть очень осторожными и не ходить на пляжи, поскольку там могут быть мины.

Напомним, в Харькове российские оккупанты ракетой уничтожили гуманитарную кухню, в результате чего пострадали сотрудники.

Мы также писали о том, что ВСУ уничтожают оккупантов под Николаевом. При этом некоторые вражеские подразделения потеряли более 70%.

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