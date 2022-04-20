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В Одессе и области идет контрдиверсионная работа, - спикер ОВА

Фото: в Одессе ищут вражеских диверсантов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе и области минувшая ночь прошла без вражеских обстрелов, и ситуация под контролем Сил обороны. Также в регионе продолжается работа по обнаружению и нейтрализации российских диверсантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

"Ночь в городе и области прошла спокойно. Без обстрелов. Ситуация контролируется силами обороны... Напомню, что продолжается контрдиверсионная работа в нашей области и в городе. И результаты говорят о том, что наши силы терробороны действуют эффективно", - сказал он.

Братчук также обратил внимание на вопрос минно-взрывной безопасности, и призвал граждан не выходить на одесские пляжи, а также избегать прогулок в лесополосе.

"Враг продолжает проводить воздушную разведку и перегруппировку сил в Черном море", - сообщил спикер ОВА.

Ранее сообщалось, что российский крейсер "Москва", который ВСУ поразили ракетами "Нептун", шел к Одессе для высадки десанта для захвата города. О таких намерениях рассказала мать выжившего матроса.

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