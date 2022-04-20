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В Одесі та області триває контрдиверсійна робота, - спікер ОВА

Фото: в Одесі шукають ворожих диверсантів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі та області минула ніч пройшла без ворожих обстрілів, і ситуація під контролем Сил оборони. Також в регіоні триває робота з виявлення і нейтралізації російських диверсантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

"Ніч у місті та області пройшла спокійно. Без обстрілів. Ситуація контролюється Силами оборони... Нагадаю, що триває контрдиверсійна робота в нашій області та у місті. І результати говорять про те, що наші сили тероборони діють ефективно", - сказав він.

Братчук також звернув увагу на питання мінно-вибухової безпеки, і закликав громадян не виходити на одеські пляжі, а також уникати прогулянок в лісосмузі.

"Ворог продовжує проводити повітряну розвідку і перегрупування сил в Чорному морі", - повідомив спікер ОВА.

Раніше повідомлялося, що російський крейсер "Москва", який ЗСУ вразили ракетами "Нептун", йшов до Одеси для висадки десанту для захоплення міста. Про такі наміри розповіла мати вижив матроса.

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ОдесаДРГВійна Росії проти України