В Одесі та області триває контрдиверсійна робота, - спікер ОВА

В Одесі та області минула ніч пройшла без ворожих обстрілів, і ситуація під контролем Сил оборони. Також в регіоні триває робота з виявлення і нейтралізації російських диверсантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

"Ніч у місті та області пройшла спокійно. Без обстрілів. Ситуація контролюється Силами оборони... Нагадаю, що триває контрдиверсійна робота в нашій області та у місті. І результати говорять про те, що наші сили тероборони діють ефективно", - сказав він. Братчук також звернув увагу на питання мінно-вибухової безпеки, і закликав громадян не виходити на одеські пляжі, а також уникати прогулянок в лісосмузі. "Ворог продовжує проводити повітряну розвідку і перегрупування сил в Чорному морі", - повідомив спікер ОВА.