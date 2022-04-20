Крейсер "Москва" шел к Одессе для высадки десанта для захвата города, - мать уцелевшего матроса
Выживший после потопления российского ракетного крейсера "Москва" после поражения украинскими ракетами "Нептун" матрос-срочник рассказал своей матери, что корабль направлялся в сторону Одессы для высадки десанта морской пехоты для захвата города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио "Свобода".
Женщина после общения с сыном по телефону 14 апреля сейчас признается журналистам, что "поседела просто от ужаса".
"То, что я от него услышала, то, что я посмотрела в интернете - это страшно, и врагу не пожелаешь такой судьбы. И это вроде как в мирное время", - говорит она.
На вопрос журналистов о том, как в условиях мирного времени корабль шел на боевой выход, когда в него попали ракеты, состоялся такой диалог:
"Нет, это никакой нет боевой выход. Никакого боевого выхода не было. Они просто шли в сторону Одессы. Это не боевой выход", - сказала женщина.
"Почему в Одессу шли? Планировалась какая операция?" - интересуется журналист.
"Операции никакой не планировалось, они шли в сторону Одессы для высадки морских пехотинцев. Для высадки в Одессе", - отвечает мать матроса.
"Так это же боевая операция", - уточнили ей в разговоре.
"Ну, я не знаю, может, я неправильно это понимаю, но должны были "высадиться"", - сказала она в ответ.
На флагмане ЧФ РФ "Москве" находилось около 510 военнослужащих, сообщает мать российского матроса. Сын ей рассказал, что знает о 40 погибших, которые были на палубе, в рубке, кто управлял крейсером, кто был на вахте, так как удар ВСУ ракетами "Нептун" пришелся именно на палубу. Женщина добавила, что у раненых российских военные оторваны конечности.
"Часть ребят эвакуировали на фрегат "Макаров". Всех, кто выжил, доставили в Севастополь. Им дали телефоны, потому что они были, извините, только в трусах и тельняшках", - передает она слова своего сына.
Напомним, ранее начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов заявил, что крейсер "Москва" был поражен противокорабельными ракетами "Нептун".
Российская официальная версия заключается в том, что на флагмане сдетонировал боезапас, а затонул он якобы при буксировке. При этом родные моряков с крейсера "Москва" уже начали в социальных сетях публиковать информацию о погибших.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Победа будет за нами! Слава Украине!