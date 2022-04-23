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В Одессе и области идет контрдиверсионная операция. Спикер ОВА объяснил "приднестровское" заявление РФ

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Одесская область, Суббота 23 апреля 2022 08:39
В Одессе и области идет контрдиверсионная операция. Спикер ОВА объяснил "приднестровское" заявление РФ Фото: Сергей Братчук, спикер Одесской ОВА (facebook.com/sergey.bratchuk)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе и области минувшая ночь прошла без вражеских обстрелов, но под звуки воздушной тревоги, так как российские оккупанты пытаются проводить при помощи беспилотников разведку, но украинские системы ПВО продолжают работать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

Также он отметил, что ситуация полностью под контролем наших Сил обороны.

"В регионе продолжается контрдиверсионная операция. Соблюдайте правила безопасности и не ведитесь возможные провокации во время Пасхальных богослужений", - говорится в заявлении.

Также спикер ОВА отреагировал на вчерашнее заявление представителя Минобороны РФ о планах захватить весь юг Украины и выйти к границам с Молдовой, к приднестровскому региону - якобы чтобы там "защищать русскоязычных". Братчук считает, что такие планы были озвучены с целью напугать Кишинев на фоне поставок через территорию этой страны гуманитарной и военной помощи для Украины.

""Контроль над югом Украины - это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснений русскоговорящего населения"", - заявил и.о. командующего войсками центрального военного округа РФ Миннекаев.

Перевожу с военного. Российские войска по версии Миннекаева хотят не только занять Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую и Николаевскую области, но и захватить Одессу и Одесскую область. То есть, лишить Украину выхода к морю и выйти к границам Молдовы...

Но зачем было делать это заявление именно сейчас? Для того чтобы напугать правительство Молдовы, через территорию которой идет большой объем военных и гуманитарных грузов в Украину", - пишет он.

Ранее сообщалось, что российский генерал-майор Миннекаев назвал целями войны РФ против Украины захват южных областей и выход к непризнанному Приднестровью.

После этого Молдова вызвала в МИД российского посла в связи с угрозами генерала Миннекаева.

На заявление Минобороны РФ также отреагировал президент Владимир Зеленский. Он посоветовал России защитить русскоговорящих на территории РФ.

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