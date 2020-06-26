ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Одессе неонацисты пытались поджечь мечеть

Новости » Происшествия     26.06.2020 - 14:38
В Одессе неонацисты пытались поджечь мечеть
Фото: задержание неонацистов (ssu.gov.ua)

Неонацисты пытались поджечь мечеть перед Днем крымскотатарского флага

Участники неонацистской организации пытались поджечь мечеть в Одессе. Акцию планировали приурочить ко Дню крымскотатарского флага.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины.

По данным следствия, двое неонацистов планировали теракт для дестабилизации Украины и свержение конституционного строя. В координации подозревают представителей российских спецслужб.

"В результате проведенной спецоперации в ночь с 25 на 26 июня сотрудники СБ Украины задержали в центре Одессы двух участников неонацистской организации при попытке поджога культового исламского сооружения с использованием двух бутылок с зажигательной смесью", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что один из задержанных прибыл в Украину после длительного проживания в России. В ходе обысков у них изъяли средства поджога, мобильные терминалы и записные книжки с доказательствами планирования теракта.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве задержали российского неонациста; сегодня СБУ подтвердила, что это был организатор группировки, которая пыталась поджечь мечеть.

В апреле полиция нашла предполагаемого поджигателя монастыря УПЦ Московского патриархата в Одессе.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ОдессаОдессаподжогмечеть
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь