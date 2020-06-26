В Одессе неонацисты пытались поджечь мечеть

Фото: задержание неонацистов (ssu.gov.ua)

Неонацисты пытались поджечь мечеть перед Днем крымскотатарского флага

Участники неонацистской организации пытались поджечь мечеть в Одессе. Акцию планировали приурочить ко Дню крымскотатарского флага.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины.

По данным следствия, двое неонацистов планировали теракт для дестабилизации Украины и свержение конституционного строя. В координации подозревают представителей российских спецслужб.

"В результате проведенной спецоперации в ночь с 25 на 26 июня сотрудники СБ Украины задержали в центре Одессы двух участников неонацистской организации при попытке поджога культового исламского сооружения с использованием двух бутылок с зажигательной смесью", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что один из задержанных прибыл в Украину после длительного проживания в России. В ходе обысков у них изъяли средства поджога, мобильные терминалы и записные книжки с доказательствами планирования теракта.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве задержали российского неонациста; сегодня СБУ подтвердила, что это был организатор группировки, которая пыталась поджечь мечеть.

В апреле полиция нашла предполагаемого поджигателя монастыря УПЦ Московского патриархата в Одессе.

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Автор: РБК-Украина