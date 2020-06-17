В Киеве задержали российского неонациста

Фото: российский паспорт (УНИАН)

Он занимался изготовлением и распространением литературы с призывами к совершению терактов

Силовики в Киеве задержали россиянина - руководителя неонацистской радикальной ячейки. Он является последователем неонацистской идеологии, которая пропагандирует этнический и культурный геноцид.

Россиянина задержали в ходе совместной спецоперации прокуратуры и СБУ, передает пресс-служба прокуратуры Киева.

По данным следствия, с декабря 2019 года он занимался изготовлением и распространением литературы с призывами к совершению террористических актов, массовых убийств, насилия в отношении эмигрантов и тому подобное. Россиянин с 2014 года проживает в Киеве.

"Задержанный является последователем идеологии австралийского террориста Брентона Тарранта, который пропагандирует этнический и культурный геноцид. Для популяризации таких взглядов изготавливал и сбывал издание его авторства, а также нацистскую символику", - говорится в сообщении.

Его задержали вместе с сообщниками, личности которых сейчас устанавливаются.

Отмечается, что подозреваемый продавал литературу через Telegram-каналы и закрытые сообщества в социальных сетях.

При обысках у него также нашли оружие.

"В ходе обысков, проведенных 16.06.2020 по адресу проживания задержанного, изъято экземпляры нацистских и экстремистской произведений, знамена "Третьего рейха", компьютеры, с которых происходило администрирование сообществ в социальных сетях и чеки на доставку запрещенной литературы из-за границы. Кроме того, в ходе обысков у задержанного изъяли корпус гранаты ВОГ-17 без подрывника, снаряженный зарядом взрывчатого вещества А-IX-1 и унифицированным запалом УЗРГМ-2, который относится к боевым припасам, при сочетании которых получается самодельное взрывное устройство", - говорится в сообщении.

Фото: изъятые материалы (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258-2 (распространение и хранение с целью распространения материалов с публичными призывами к совершению террористических актов), ч. 1 ст. 263 (хранение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

"В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее под Киевом со штурмом задержали россиянина за грабежи и угрозы взрыва.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Максим Зайченко