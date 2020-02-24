В Одессе несколько домов остались без отопления из-за непогоды

Из-за непогоды в Одессе четыре дома остались без отопления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская".

Сообщается, что упавшее дерево повредило теплотрассу по улице Героев Крут в Одессе.

"В связи с этим четыре жилых дома (ул. Героев Крут, 2/2, 2/4, 2/5, ул. Варненская, 5/3) остались без отопления", - говорится в сообщении.

Фото: поваленное дерево (dumskaya.net)

Напомним, из-за непогоды в Украине в некоторых областях частично повалены деревья на дороги, а также сорваны крыши зданий.

Кроме того, по данным облуправления полиции, в результате падения дерева в Одессе погибла женщина. В полиции сообщили, что инцидент произошел на улице Нежинской. В результате непогоды дерево упало на 69-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась до приезда медиков. Также правоохранители призвали граждан к осторожности из-за непогоды, которая сохранится до конца суток.

Ранее сообщалось, что в Одессе из-за сильного ветра падают деревья, в городе много поврежденных машин, а также не ходят трамваи. На улице Марсельской ветром снесло остановку, а на Куяльнике - крышу с заводского здания.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Украине обесточен 251 населенный пункт в 7 областях: Львовская - 70, Ивано-Франковская - 69, Тернопольская - 65, Волынская - 23, Черновицкая - 12, Житомирская - 11 и Ровенская - 1.