В Одессе более недели ищут пропавшего офицера ГПСУ

В Одессе продолжаются поиски первого заместителя командира и начальника штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексея Черткова. Офицер исчез 1 июня, но место его пребывания до сих пор не установили.

Об этом РБК-Украина рассказали в Региональном управлении Морской охраны Госпогранслужбы Украины.

Сейчас в пограничной службе не предоставляют информации о возможных причинах исчезновения офицера и его возможном месте пребывания. Поиски все еще продолжаются. "Поиск продолжается. Никакой конкретики (касательно причин его исчезновения - ред.), к сожалению", - сказали в управлении.