В Одессе второй день ищут пропавшего офицера Госпогранслужбы

В Одессе продолжаются поиски пропавшего начальника штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексея Черткова . Накануне он вышел из дома, но до работы не дошел.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"Поиски продолжаются. Версии озвучивать не буду. Оснований считать, что его похитили, пока нет. Что привело к его неявке на службу, это будет установлено, когда его найдут, или когда будут основания назвать какую-то основную причину", - заявил он.

Кроме того, пресс-служба Регионального управления Морской охраны Госпогранслужбы Украины сообщила, что Черткова объявили в розыск, также было открыто уголовное дело.

"К его поискам привлечены компетентные правоохранительные органы, также в поиске задействованы собственные силы Государственной пограничной службы Украины. На данный момент офицера объявили в розыск, информация об исчезновении офицера внесена в ЕРДР, начато уголовное производство", - говорится в сообщении.