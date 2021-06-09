В Одесі понад тиждень шукають зниклого офіцера ДПСУ

В Одесі продовжуються пошуки першого заступника командира та начальника штабу Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби Олексія Черткова. Офіцер зник 1 червня, але місце його перебування досі не встановили.

Про це РБК-Україна розповіли в Регіональному управлінні Морської охорони Держприкордонслужби України.

Наразі в прикордонній службі не надають інформації щодо можливих причин зникнення офіцера та його можливого місця перебування. Пошуки все ще тривають. "Пошук триває. Ніякої конкретики (щодо причин його зникнення - ред.), на жаль", - сказали в управлінні.