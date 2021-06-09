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В Одесі понад тиждень шукають зниклого офіцера ДПСУ

Автор: Дмитро Левицький

В Одесі продовжуються пошуки першого заступника командира та начальника штабу Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби Олексія Черткова. Офіцер зник 1 червня, але місце його перебування досі не встановили.

Про це РБК-Україна розповіли в Регіональному управлінні Морської охорони Держприкордонслужби України.

Наразі в прикордонній службі не надають інформації щодо можливих причин зникнення офіцера та його можливого місця перебування. Пошуки все ще тривають.

"Пошук триває. Ніякої конкретики (щодо причин його зникнення - ред.), на жаль", - сказали в управлінні.

Нагадаємо, 1 червня в Держприкордонслужбі заявили про зникнення офіцера в Одесі. Олексій Чертков вранці 1 червня вийшов з дому, але до місця роботи не дійшов. Вдома він також не з'являвся.

Як писало РБК-Україна, за фактом зникнення Черткова було порушено кримінальну справу. Офіцера ДПСУ оголосили у розшук.

Додамо, на початку травня в Одеській області під час несення служби загинув прикордонник.

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