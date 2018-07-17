В Одессе нашли мертвыми двух туристов из Эстонии

Новости Происшествия 17.07.2018 - 04:34
Иллюстрированное фото (УНИАН)
Иллюстрированное фото (УНИАН)

По предварительным данным причиной смерти стало отравление наркотиками и спиртным

В Одессе, в номере мини-отеля по улице Генуэзской были найдены тела двух туристов из Эстонии. Об этом сообщает местное издание Думская

Третьего товарища в тяжелом состоянии было госпитализировано в городскую больницу. 

Полиция обнаружила в номере несколько бутылок шампанского и пива, а также пакетик с кристаллическим веществом белого цвета. Кроме этого, следы данного вещества были обнаружены и на скурченой купюре. Вместе с этим, полиция обнаружила несколько пустых конвалют лекарства для потенции. 

Полиция сообщила что предворительная причина смерти - отравление спиртным и наркотиками. 

Напомним, в Одесской области в результате аварии погиб ребенок. На трассе столкнулся легковой автомобиль и грузовик с зерном, в результате происшествия погиб ребенок, а 3 человека были госпитализированы с травмами.

 

 

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Теги:  Одесса,  наркотики,  туристы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС