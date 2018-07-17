В Одессе нашли мертвыми двух туристов из Эстонии

По предварительным данным причиной смерти стало отравление наркотиками и спиртным

В Одессе, в номере мини-отеля по улице Генуэзской были найдены тела двух туристов из Эстонии. Об этом сообщает местное издание Думская.

Третьего товарища в тяжелом состоянии было госпитализировано в городскую больницу.

Полиция обнаружила в номере несколько бутылок шампанского и пива, а также пакетик с кристаллическим веществом белого цвета. Кроме этого, следы данного вещества были обнаружены и на скурченой купюре. Вместе с этим, полиция обнаружила несколько пустых конвалют лекарства для потенции.

Полиция сообщила что предворительная причина смерти - отравление спиртным и наркотиками.

Напомним, в Одесской области в результате аварии погиб ребенок. На трассе столкнулся легковой автомобиль и грузовик с зерном, в результате происшествия погиб ребенок, а 3 человека были госпитализированы с травмами.