В Одесі знайшли мертвими двох туристів з Естонії

За попередніми даними причиною смерті стало отруєння наркотиками і спиртним

В Одесі, в номері міні-готелю по вулиці Генуезькій були знайдені тіла двох туристів з Естонії. Про це повідомляє місцеве видання Думская.

Третього товариша в тяжкому стані було госпіталізовано до міської лікарні.

Поліція виявила в номері кілька пляшок шампанського та пива, а також пакетик з кристалічною речовиною білого кольору. Окрім цього, сліди даної речовини були виявлені і на скурченій купюрі. Разом з цим, поліція виявила кілька порожніх конвалют ліки для потенції.

Поліція повідомила що предворительно причина смерті - отруєння спиртним і наркотиками.

Нагадаємо, в Одеській області в результаті аварії загинула дитина. На трасі зіткнувся легковий автомобіль і вантажівка з зерном, в результаті події загинула дитина, а 3 людини були госпіталізовані з травмами.