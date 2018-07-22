В Одессе после матча "Динамо"-"Шахтер" задержали 14 футбольных фанатов

Задержанные были участниками конфликтов и нарушили общественный порядок

Сотрудники ГУ Нацполиции в Одесской области вчера, 21 июля, после матча между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" задержали 14 футбольных фанатов, которые нарушили общественный порядок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции города.

Как сообщается, в течение дня в отделы полиции были доставлены 14 болельщиков, которые были участниками конфликтов.

"После проверки в отношении семи из них составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, еще двое будут привлечены к уголовной ответственности по ст.296 УК (Хулиганство – ИФ). Решается вопрос о задержании одного из этих мужчин на основании ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что остальные конфликтные ситуации удалось приостановить на начальной стадии.

"Всего за правопорядком на улицах города следили более 1,2 тыс. правоохранителей. Чтобы не допустить возможных провокаций, на стадионе "Черноморец" и прилегающей к нему территории с гражданами работали полицейские", - добавили в пресс-службе Нацполиции.

Отметим, вчера, 21 июля, киевское "Динамо" победило донецкий "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины. Встреча в первом официальном матче нового сезона 2018/19 состоялась в Одессе на стадионе "Черноморец" и завершилась со счетом 1:0.

Ранее РБК-Украина писало, что в Одессе во время драки между двумя группами футбольных болельщиков на улице Маразлиевской пострадали двое полицейских. Также в Приморский отдел полиции были доставлены шесть человек, с которыми провели неотложные следственные действия.

Напомним, 21 июля полиция открыла уголовное производство по факту столкновений между футбольными болельщиками на пляже "Ланжерон". Между нетрезвым фанатом одной из команд и группой болельщиков команды-соперника возник конфликт, во время которого мужчина нанес несколько ударов двум своим оппонентам.