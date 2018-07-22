В Одесі після матчу "Динамо"-"Шахтар" затримали 14 футбольних фанатів

Затримані були учасниками конфліктів і порушили громадський порядок

Співробітники ГУ Нацполіції в Одеській області вчора, 21 липня, після матчу між донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо" затримали 14 футбольних фанатів, які порушили громадський порядок. Про це йдеться в повідомленні пресс-служби Нацполіції міста.

Як повідомляється, протягом дня у відділки поліції були доставлені 14 вболівальників, які були учасниками конфліктів.

"Після перевірки відносно семи з них складено адміністративні протоколи за дрібне хуліганство, ще двоє будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за ст. 296 КК (Хуліганство – ІФ). Вирішується питання про затримання одного з цих чоловіків на підставі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що інші конфліктні ситуації вдалося призупинити на початковій стадії.

"Всього за правопорядком на вулицях міста стежили понад 1,2 тис. правоохоронців. Щоб не допустити можливих провокацій, на стадіоні "Чорноморець" і прилеглої до нього території з громадянами працювали поліцейські", - додали в прес-службі Нацполиции.

Зазначимо, вчора, 21 липня, київське "Динамо" перемогло донецький "Шахтар" у матчі за Суперкубок України. Зустріч в першому офіційному матчі нового сезону 2018/19 відбулася в Одесі на стадіоні "Чорноморець" і завершилася з рахунком 1:0.

Раніше РБК-Україна писало, що в Одесі під час бійки між двома групами футбольних уболівальників на вулиці Маразліївській постраждали двоє поліцейських. Також в Приморський відділ поліції були доставлені шестеро людей, з якими провели слідчі дії.

Нагадаємо, 21 липня поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зіткнень між футбольними вболівальниками на пляжі "Ланжерон". Між нетверезим фанатом однієї з команд і групою вболівальників команди-суперника виник конфлікт, під час якого чоловік наніс кілька ударів двом своїм опонентам.