В Одесі автівка збила військовослужбовців Нацгвардії, є загиблий

Фото: місце ДТП в Одесі (facebook.com/sergii.knyazev)

В ДТП в Одесі загинув один військовослужбовець, ще двоє були госпіталізовані

Голова Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що в Одесі автомобіль Opel в результаті ДТП збив трьох військовослужбовців нацгвардії, в результаті чого один з них загинув на місці, ще двоє нацгвардійців було госпіталізовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Князєва в Facebook.

"Опель" на євробляхах декілька хвилин тому збиває трьох гвардійців, які напередодні виборів заступили на патрулювання міста. Один нацгвардієць загинув на місці, двоє - госпіталізовані", - заявив Князєв.

Також він повідомив, що постраждало троє пасажирів автомобіля Opel. Водій був затриманий за ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві сталася смертельна ДТП на Північному мосту. В результаті наїзду на електроопору водій та пасажир Subaru від отриманих травм померли, ще одному постраждалому у аварії наразі надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, що в Одесі в результаті ДТП загинуло 2 людини. Пригода трапилась на проспекті Шевченка, коли водій BMW рухаючись у напрямку проспекту Гагаріна не впорався з керуванням й здійснив зіткнення з припаркованим авто, а також з лінією електропередач.