В Одессе и Мариуполе опровергли информацию о высадке десанта РФ

"Взрывы то отработка нашими системами ПВО вражеских беспилотников. Границы пока держатся. Никаких десантов нигде не подтверждено", - написал он.

В то же время глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что высадки десанта и захвата Мариуполя не произошло.

"Официально сообщаю: информация о высадке десанта и захвате Мариуполя не соответствуют действительности", - написал он в Facebook.