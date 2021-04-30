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В Одессе ликвидировали конвертцентр с оборотом 100 млн гривен

Автор: РБК-Украина

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) ликвидировали в Одессе незаконную деятельность межрегионального "центра минимизации платежей в бюджет". Он предоставлял услуги по уклонению от уплаты налогов на сотни миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В ходе следствия было установлено, что организаторы конвертцентра использовали реквизиты коммерческих структур с признаками фиктивности, зарегистрированными на подставных лиц. Центр предоставлял услуги десяткам крупнейших агропромышленных предприятий Украины.

По заказу клиентов владельцы конвертационного центра проводили фиктивные бестоварные сделки, что позволяло минимизировать налоговые платежи в государственный бюджет. По предварительным данным, ущерб только по неуплате НДС превысил 100 млн гривен. Точная сумма нанесенного государству убытка устанавливается.

Правоохранители провели 11 обысков в Одесской, Харьковской, Херсонской областях и у директора фиктивного предприятия в Киевской области. Была изъята компьютерная техника, печати подконтрольных предприятий, первичная бухгалтерская документация и черновые записи организаторов преступного бизнеса.

Следственные действия продолжаются. Планируется объявление о подозрении организаторам конвертцентра и руководителям предприятий.

Фото: СБУ ликвидировало конвертцентр в Одессе (ssu.gov.ua)

Напомним, в середине апреля сотрудники налоговой милиции ликвидировали в Сумской области конвертцентр с оборотом более 200 млн гривен. Его основными клиентами были строительные предприятия из нескольких областей Украины.

Ранее в Харькове блокировали деятельность конвертационного центра. Его оборот достиг 5 миллиардов гривен.

РБК-Украина писало, что ранее в Киеве прекратили деятельность конвертационного центра. Его объем за три года составил около 300 миллионов гривен.

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