В Одессе ликвидировали конвертцентр с оборотом 100 млн гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) ликвидировали в Одессе незаконную деятельность межрегионального "центра минимизации платежей в бюджет". Он предоставлял услуги по уклонению от уплаты налогов на сотни миллионов гривен.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
В ходе следствия было установлено, что организаторы конвертцентра использовали реквизиты коммерческих структур с признаками фиктивности, зарегистрированными на подставных лиц. Центр предоставлял услуги десяткам крупнейших агропромышленных предприятий Украины.
По заказу клиентов владельцы конвертационного центра проводили фиктивные бестоварные сделки, что позволяло минимизировать налоговые платежи в государственный бюджет. По предварительным данным, ущерб только по неуплате НДС превысил 100 млн гривен. Точная сумма нанесенного государству убытка устанавливается.
Правоохранители провели 11 обысков в Одесской, Харьковской, Херсонской областях и у директора фиктивного предприятия в Киевской области. Была изъята компьютерная техника, печати подконтрольных предприятий, первичная бухгалтерская документация и черновые записи организаторов преступного бизнеса.
Следственные действия продолжаются. Планируется объявление о подозрении организаторам конвертцентра и руководителям предприятий.
Фото: СБУ ликвидировало конвертцентр в Одессе (ssu.gov.ua)
Напомним, в середине апреля сотрудники налоговой милиции ликвидировали в Сумской области конвертцентр с оборотом более 200 млн гривен. Его основными клиентами были строительные предприятия из нескольких областей Украины.
Ранее в Харькове блокировали деятельность конвертационного центра. Его оборот достиг 5 миллиардов гривен.
РБК-Украина писало, что ранее в Киеве прекратили деятельность конвертационного центра. Его объем за три года составил около 300 миллионов гривен.