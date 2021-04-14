В Сумской области разоблачили конвертцентр с оборотом 200 млн гривен

Сотрудники налоговой милиции ликвидировали незаконную деятельность межрегионального "центра минимизации платежей в бюджет". Объем проконвертированных денег за 2018-2021 годы составил более 200 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной фискальной службы .

Следствие установило, что злоумышленники с использованием реквизитов, подконтрольных СХД, предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и конвертации безналичных средств в наличные деньги предприятиям реального сектора экономики. Основными клиентами конвертационного центра были строительные предприятия нескольких областей Украины.

В целом противоправная деятельность злоумышленников привела к фактическому непоступлению в бюджет средств на общую сумму почти 9 млн гривен.

В ходе проведения обысков в офисных и складских помещениях, по адресам фактического проживания фигурантов, из незаконного оборота изъяты наличные в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более 2,5 млн гривен, печати подконтрольных предприятий, финансово-хозяйственные документы, черновые записи, компьютерную технику. Сейчас продолжается следствие.

Фото: изъятые доказательства (facebook.com/SFSofUkraine)