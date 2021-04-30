В Одесі ліквідували конвертцентр з оборотом 100 млн гривень

У ході слідства було встановлено, що організатори конвертцентру використовували реквізити комерційних структур з ознаками фіктивності, зареєстрованими на підставних осіб. Центр надавав послуги десяткам найбільших агропромислових підприємств України.

На замовлення клієнтів власники конвертаційного центру проводили фіктивні безтоварні операції, що дозволяло мінімізувати податкові платежі до державного бюджету. За попередніми даними, збиток тільки по несплаті ПДВ перевищив 100 млн гривень. Точна сума завданих державі збитків встановлюється.

Правоохоронці провели 11 обшуків в Одеській, Харківській, Херсонській областях та у директора фіктивного підприємства в Київській області. Була вилучена комп'ютерна техніка, печатки підконтрольних підприємств, первинна бухгалтерська документація і чорнові записи організаторів злочинного бізнесу.

Слідчі дії тривають. Планується оголошення про підозру організаторам конвертаційного центру та керівникам підприємств.

Фото: СБУ ліквідувало конвертцентр в Одесі (ssu.gov.ua)