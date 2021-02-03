В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 300 млн гривен

Фото: изъятые при обысках деньги (facebook.com/SFSofUkraine)

В Киеве прекратили деятельность конвертационного центра. Его оборот за три года составил около 300 миллионов гривен.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

По данным следствия, группа лиц в 2017-2020 годах предоставляла услуги по обналичиванию денег, прикрытию безтоварных операций и незаконному формированию налогового кредита с ПДВ предприятиям реального сектора экономики.

В ходе схемы предприятия отправляли деньги на счета фиктивных предприятий, подконтрольных конвертцентру, а те формировали незаконный налоговый кредит за счет собственных предприятий-импортеров. Дальше проконвертированная наличка вместе с поддельными документами отдавалась заказчикам. Организаторы операций брали за услуги 9-10% от суммы.

В результате обысков изъяты электронные носители, бухгалтерская документация субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности, черновики и более 2 миллионов гривен налички.

Установлено, что общая сумма проконвертированных средств достигла за 2017-2020 годы 300 миллионов гривен. Вероятные убытки госбюджета - более 50 миллионов гривен.

В декабре 2020 года сообщалось, что Служба безопасности Украины во Львове блокировала деятельность конвертационного центра с ежегодным оборотом в 20 млрд гривен. Правоохранители открыли уголовное производство.

В том же месяце в Донецкой области раскрыли деятельность конвертационного центра. Его оборот достигал 1,5 миллиарда гривен.