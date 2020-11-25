В Одесі кран протаранив маршрутку, є постраждалі

Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)

Сьогодні зранку в Одесі сталося дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю автокрана і маршрутного автобуса. В результаті аварії постраждали троє людей.

Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

Як повідомляється, водій вантажного автомобіля KOBELCO RK250-3, рухаючись вулицею Середньофонтанська, не дотримався безпечної дистанції та швидкості, допустив зіткнення з автобусом "Богдан". Інцидент стався в той момент, коли здійснювалася висадка пасажирів.

В результаті ДТП отримали травми двоє людей. Їх доставили в лікарню. Ще одна постраждала жінка від госпіталізації відмовилася.

На місці аварії зараз працює слідча група.

Нагадаємо, 24 листопада, у Харкові сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів, в результаті чого постраждали шестеро людей, серед них дитина.

Крім того, вчора в Черкаській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода з участю двох вантажівок і легковика. В результаті аварії загинули дві людини, серед жертв - дитина.

На днях РБК-Україна писало, що під Києвом у ДТП за участю двох автомобілів постраждали сім осіб.