В Одесі кран протаранив маршрутку, є постраждалі

Сьогодні зранку в Одесі сталося дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю автокрана і маршрутного автобуса. В результаті аварії постраждали троє людей.
Про це повідомляє місцеве видання "Думська".
Як повідомляється, водій вантажного автомобіля KOBELCO RK250-3, рухаючись вулицею Середньофонтанська, не дотримався безпечної дистанції та швидкості, допустив зіткнення з автобусом "Богдан". Інцидент стався в той момент, коли здійснювалася висадка пасажирів.
В результаті ДТП отримали травми двоє людей. Їх доставили в лікарню. Ще одна постраждала жінка від госпіталізації відмовилася.
На місці аварії зараз працює слідча група.
Нагадаємо, 24 листопада, у Харкові сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів, в результаті чого постраждали шестеро людей, серед них дитина.
Крім того, вчора в Черкаській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода з участю двох вантажівок і легковика. В результаті аварії загинули дві людини, серед жертв - дитина.
На днях РБК-Україна писало, що під Києвом у ДТП за участю двох автомобілів постраждали сім осіб.