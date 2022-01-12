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В Одессе ищут взрывчатку около главной елки города

Автор: Иванна Шовкун

В среду, 12 января, неизвестные сообщили о минировании елки в центре Одессы. Полиция ищет взрывчатку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Сообщение об угрозе взрыва на улице Дерибасовской, 1 поступило на линию правоохранителей сегодня днем. Они оперативно выехали на место, чтобы проверить информацию.

"На место направлены следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 января в полицию поступила информацию о заминировании аэропорта "Борисполь". Там ищут взрывчатку.

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Одесса