В Одесі шукають вибухівку біля головної ялинки міста

У середу, 12 січня, невідомі повідомили про мінування ялинки в центрі Одеси. Поліція шукає вибухівку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Одеської області .

Повідомлення про загрозу вибуху на вулиці Дерибасівській, 1 надійшло на лінію правоохоронців сьогодні вдень. Вони оперативно виїхали на місце, щоб перевірити інформацію.

"На місце направлено слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції, фахівці-вибухотехніки та кінологи", - йдеться у повідомленні.