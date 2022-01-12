В Одесі шукають вибухівку біля головної ялинки міста

У середу, 12 січня, невідомі повідомили про мінування ялинки в центрі Одеси. Поліція шукає вибухівку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Одеської області.
Повідомлення про загрозу вибуху на вулиці Дерибасівській, 1 надійшло на лінію правоохоронців сьогодні вдень. Вони оперативно виїхали на місце, щоб перевірити інформацію.
"На місце направлено слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції, фахівці-вибухотехніки та кінологи", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 12 січня до поліції надійшла інформація про замінування аеропорту "Бориспіль". Там шукають вибухівку.