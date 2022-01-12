RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Одесі шукають вибухівку біля головної ялинки міста

Автор: Іванна Шовкун

У середу, 12 січня, невідомі повідомили про мінування ялинки в центрі Одеси. Поліція шукає вибухівку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Одеської області.

Повідомлення про загрозу вибуху на вулиці Дерибасівській, 1 надійшло на лінію правоохоронців сьогодні вдень. Вони оперативно виїхали на місце, щоб перевірити інформацію.

"На місце направлено слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції, фахівці-вибухотехніки та кінологи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 січня до поліції надійшла інформація про замінування аеропорту "Бориспіль". Там шукають вибухівку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса