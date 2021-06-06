В Одессе горело общежитие университета, есть пострадавший

По данным Google Maps на этой улице расположено общежитие Одесского национального медицинского университета.

Еще до прибытия спасателей администрация общежития эвакуировала из здания 106 человек, а пожарные спасли одного студента с четвертого этажа.

"В результате пожара пострадал студент, которого в состоянии средней тяжести с диагнозом "ожоги верхних дыхательных путей, отравление продуктами горения" госпитализировали в медицинское учреждение", - сообщили в ГСЧС.

Пожарным удалось предотвратить распространение огня на другие комнаты общежития. Около 2 часов ночи пожар потушили. Причина возникновения пожара и ущерб - устанавливаются.