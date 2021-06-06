UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Одессе горело общежитие университета, есть пострадавший

Автор: Дмитрий Левицкий

В Одессе сегодня ночью произошел пожар в общежитии национального университета по улице Маршала Малиновского. Пожар вспыхнул в одной из комнат на третьем этаже пятиэтажки.

Об этом рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По данным Google Maps на этой улице расположено общежитие Одесского национального медицинского университета.

Еще до прибытия спасателей администрация общежития эвакуировала из здания 106 человек, а пожарные спасли одного студента с четвертого этажа.

"В результате пожара пострадал студент, которого в состоянии средней тяжести с диагнозом "ожоги верхних дыхательных путей, отравление продуктами горения" госпитализировали в медицинское учреждение", - сообщили в ГСЧС.

Пожарным удалось предотвратить распространение огня на другие комнаты общежития. Около 2 часов ночи пожар потушили. Причина возникновения пожара и ущерб - устанавливаются.

Напомним, в начале июня в Киеве горел балкон одной из многоэтажек на Подоле.

А в конце мая в Черниговской области молния вызвала пожар в двух домах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Одессапожаруниверситетобщежитие