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В Киеве на Подоле произошел пожар в многоэтажке

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Киев, Вторник 01 июня 2021 18:25
В Киеве на Подоле произошел пожар в многоэтажке Скриншот с видео: пожар в многоэтажке на Подоле в Киеве
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве на Подоле днем 1 июня загорелся балкон многоэтажки. Очевидцы выложили в соцсетях видео пожара. В ГСЧС сигнал о возгорании не поступал.

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях, проезжавшие мимо пылающего балкона.

"Еду по Подолу, тут вот горит квартира", - комментирует происходящее автор видео.

На кадрах видно, что в жилом доме горит балкон на третьем этаже. Языки пламени поднимаются к соседнему балкону. На видео не видно, чтобы огонь кто-то пытался потушить.

В пресс-службе ГСЧС РБК-Украина сообщили, что им сигнал о пожаре на Подоле на улице Нижний Вал не поступал.

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Позднее в главном управлении ГСЧС в городе Киев сообщили, что сигнал о пожаре на улице Нижний Вал в Подольском районе столицы поступил в 17:34. На место происшествия тут же выдвинулись спасатели.

По прибытии они обнаружили, что горит балкон на третьем этаже четырехэтажного дома. Потушить пожар удалось в течение 10 минут. Жертв и пострадавших нет.

В тушении огня было задействовано 12 человек и 3 единицы техники. Причины пожара выясняются.


Фото: пожар в многоэтажке на Подоле в Киеве (facebook.com/DSNSKyiv)

Подол огонь #пожар #киевпожар #межигорская

Posted by Dmitriy Fomkin on Tuesday, June 1, 2021

Напомним, 22 мая в ГСЧС поступила информация, что в Святошинском районе Киева, по ул. Берковецкой в десятиэтажном административном здании, которое принадлежит ТЦ "Эпицентр", на десятом этаже возник пожар. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 21 мая загорелся ресторан. Заведение общественного питания под названием "Кара-кум" находится на улице Срибнокильской на Позняках.

Также в этот день в Киеве прямо во время движения загорелся автомобиль Ford. Очевидцы рассказали, что сначала был слышен хлопок, а затем переднюю часть авто резко охватило пламенем.

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