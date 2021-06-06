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В Одесі горів гуртожиток університету, є постраждалий

Автор: Дмитро Левицький

В Одесі сьогодні вночі сталася пожежа у гуртожитку національного університету по вулиці Маршала Малиновського. Пожежа спалахнула в одній з кімнат на третьому поверсі п'ятиповерхівки.

Про це розповіли в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За даними Google Maps на цій вулиці розташовано гуртожиток Одеського національного медичного університету.

Ще до прибуття рятувальників адміністрація гуртожитку евакуювала з будівлі 106 людей, а з пожежники врятували одного студента з четвертого поверху.

"Внаслідок пожежі постраждав студент, якого в стані середньої тяжкості з діагнозом "опіки верхніх дихальних шляхів, отруєння продуктами горіння" госпіталізовано до медичного закладу", - повідомили в ДСНС.

Пожежникам вдалося запобігти поширенню вогню на інші кімнати гуртожитку. Близько 2 години ночі пожежу загасили. Причина виникнення пожежі та збиток - встановлюються.

Нагадаємо, на початку червня у Києві горів балкон в одній з багатоповерхівок на Подолі.

А наприкінці травня у Чернігівській області блискавка спричинила пожежу у двох будинках.

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