В Одесі горів гуртожиток університету, є постраждалий

За даними Google Maps на цій вулиці розташовано гуртожиток Одеського національного медичного університету.

Ще до прибуття рятувальників адміністрація гуртожитку евакуювала з будівлі 106 людей, а з пожежники врятували одного студента з четвертого поверху.

"Внаслідок пожежі постраждав студент, якого в стані середньої тяжкості з діагнозом "опіки верхніх дихальних шляхів, отруєння продуктами горіння" госпіталізовано до медичного закладу", - повідомили в ДСНС.

Пожежникам вдалося запобігти поширенню вогню на інші кімнати гуртожитку. Близько 2 години ночі пожежу загасили. Причина виникнення пожежі та збиток - встановлюються.