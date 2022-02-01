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В Одессе горела многоэтажка: эвакуировали 40 человек, десять из которых - дети

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 1 февраля утром произошел пожар в многоэтажном доме в Одессе. Спасатели эвакуировали из здания 40 человек, в том числе десять - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"04:08 поступило сообщение о возгорании квартиры в жилом доме по улице Балковская, 35, что в Приморском районе города Одесса", - говорится в сообщении.

По информации ГСЧС, пожар возник в квартире на седьмом этаже 9-ти этажного жилого дома. Спасатели ликвидировали пожар в 04:38 на площади 20 м. кв.

"Во время тушения пожара по лестничным маршам, звеньями газодымозащитной службы эвакуировано 40 человек, из них 10 детей.",- рассказали в ведомстве.

Погибших и пострадавших нет. От ГСЧС привлекались 12 единиц пожарно-спасательной техники и 41 спасатель.

Фото: в Одессе горела многоэтажка (dsns.gov.ua)

Напомним, недавно во Львове в четырехэтажном жилом случился пожар, тогда спасатели вывели из горящего здания семь человек.

Ранее стало известно, что в Луцке вспыхнул пожар в студенческом общежитии. Три человека были спасены, а еще 76 были эвакуированы из здания.

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