В Одессе горела многоэтажка: эвакуировали 40 человек, десять из которых - дети

"04:08 поступило сообщение о возгорании квартиры в жилом доме по улице Балковская, 35, что в Приморском районе города Одесса", - говорится в сообщении.

По информации ГСЧС, пожар возник в квартире на седьмом этаже 9-ти этажного жилого дома. Спасатели ликвидировали пожар в 04:38 на площади 20 м. кв.

"Во время тушения пожара по лестничным маршам, звеньями газодымозащитной службы эвакуировано 40 человек, из них 10 детей.",- рассказали в ведомстве.

Погибших и пострадавших нет. От ГСЧС привлекались 12 единиц пожарно-спасательной техники и 41 спасатель.

Фото: в Одессе горела многоэтажка (dsns.gov.ua)