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В Луцке горело общежитие: спасены трое студентов, еще 76 человек эвакуировали

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Луцк, Четверг 27 января 2022 09:52
В Луцке горело общежитие: спасены трое студентов, еще 76 человек эвакуировали Фото: в Луцке горело общежитие (vl.dsns.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 27 января ночью в Луцке вспыхнул пожар в студенческом общежитии. Три человека были спасены, а еще 76 эвакуировали из здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"27 января в 01:36 поступило сообщение о пожаре в общежитии Волынского национального университета имени Леси Украинки на проспекте Соборности в Луцке", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, пожар возник в недействующем помещении мусоросборника, особенно плотное задымление образовалось на 5-9 этажах здания.

"Трое студентов, которые находились на восьмом этаже, не могли выйти самостоятельно. Их спасли бойцы ГСЧС", - рассказывают в ведомстве.

Известно, что при помощи самоспасателей, подключенных к средствам защиты органов зрения и дыхания, сотрудники ГСЧС вывели молодых людей на свежий воздух, а также эвакуировали из общежития 76 человек.

Пожар локализовали в 01:45, ликвидировали - в 01:48.

Всего на месте происшествия работали 19 спасателей, привлечено 6 единиц основной и специальной техники.

Пострадавших и жертв нет, причина пожара устанавливается.

Напомним, недавно в Харькове произошел пожар в учебном корпусе Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого.

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