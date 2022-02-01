В Одесі горіла багатоповерхівка: евакуювали 40 людей, десять з яких - діти

Сьогодні, 1 лютого вранці сталася пожежа у багатоповерховому будинку в Одесі. Рятувальники евакуювали з будівлі 40 людей, в тому числі десятеро - діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.
"04:08 надійшло повідомлення про загоряння квартири в житловому будинку по вулиці Балківська, 35, що в Приморському районі міста Одеса", - йдеться в повідомленні.
За інформацією ДСНС, пожежа виникла ц квартирі на сьомому поверсі 9-ти поверхового житлового будинку. Рятувальники ліквідували пожежу о 04:38 на площі 20 м.кв.
"Під час гасіння пожежі, по сходовим маршам, ланками газодимозахисної служби евакуйовано 40 осіб, з них 10 дітей.", - розповіли у відомстві.
Загиблих та постраждалих немає. Від ДСНС залучались 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 41 рятувальник.
Фото: в Одесі горіла багатоповерхівка (dsns.gov.ua)
Нагадаємо, нещодавно у Львові у чотириповерховому житловому сталася пожежа, тоді рятувальники вивели з палаючої будівлі сім осіб.
Раніше стало відомо, що в Луцьку спалахнула пожежа в студентському гуртожитку. Троє людей було врятовано, а ще 76 евакуювали з будівлі.