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В Одесі горіла багатоповерхівка, евакуювали понад 40 осіб

Новини » Надзвичайні події     01.03.2020 - 02:44
В Одесі горіла багатоповерхівка, евакуювали понад 40 осіб
Фото: місце події (dumskaya.net)

Постраждала одна жінка

В Одесі на вулиці Грецькій, 20 виникла пожежа на третьому поверсі житлового будинку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думська".

За попередньою інформацією, пожежу вдалося локалізувати на площі 50 м. кв Рух по Грецькій вулиці, між Пушкінською та Рішельєвською, перекрито.

"Було евакуйовано дванадцять чоловік, тридцять чоловік вийшли самі. Площа пожежі склала 50 квадратних метрів. Постраждала жінка 1993 року народження, яку з ознаками горіння доставили в медичний заклад", - повідомив перший заступник начальника ГУ ДСНС в Одеській області Ігор Будаленко.

За його словами, гасіння ускладнила захаращеність горища: дерев'яні меблі, домашнє майно і так далі.

Фото: місце події (dumskaya.net)

Нагадаємо, вранці 29 лютого в Чернігівській області сталася пожежа у Домницькому монастирі.

РБК-Україна писало, що у Волинській області під час пожежі в будинку, який стався вночі 27 лютого, загинули 2 дитини.

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