В Одессе горел зоопарк

Фото: место пожара (vk.com/odessa_media)

Пожарные спасли двух животных

В четверг, 27 декабря, в Одессе по улице Новощепной ряд на территории Одесского зоологического парка горело здание. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Сообщается, что в 14:21 пожар был локализован, а в 14:30 ликвидирован. Отмечается, что пожарные спасли двух животных. Погибших и пострадавших нет.

"Причина пожара устанавливается. К тушению пожара привлекалось 5 единиц пожарно-спасательной техники и 28 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 декабря в Одессе на Николаевской дороге горело здание, в которой находятся отделения "Новой почты", шиномонтаж и мебельный склад. Пожар начался в помещении здания, в котором собирали мебель. В результате пожара произошло обрушение потолка здания.

Также в Одессе вечером, 13 ноября, произошел пожар в шахте электрокабелей 17-этажного жилого дома, в результате пострадали несколько человек. Четырех жителей дома, в том числе двоих детей, госпитализировали с подозрением на отравление угарным газом.

РБК-Украина писало, что 18 октября в Одессе выгорело 600 квадратных метров на территории морского побережья. В результате пожара было уничтожено 16 домиков для отдыха и здание приемной.