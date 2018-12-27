В Одесі горів зоопарк

Фото: місце пожежі (vk.com/odessa_media)

Пожежники врятували двох тварин

У четвер, 27 грудня, у Одесі по вулиці Новощепний ряд на території Одеського зоологічного парку горіла будівля. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуації в Одеській області.

Повідомляється, що о 14:21 пожежу було локалізовано, а о 14:30 ліквідовано. Зазначається, що пожежники врятували двох тварин. Загиблих та постраждалих немає.

"Причина пожежі встановлюється. До гасіння пожежі залучалось 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 28 чоловік особового складу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 грудня в Одесі на Миколаївській дорозі горіла будівля, в якій знаходяться відділення "Нової пошти", шиномонтаж та меблевий склад. Пожежа розпочалася в приміщенні будівлі, в якому збирали меблі. Внаслідок пожежі сталося обвалення стелі будівлі.

Також в Одесі ввечері, 13 листопада, сталася пожежа в шахті електрокабелів 17-поверхового житлового будинку, в результаті постраждали кілька людей. Чотирьох мешканців будинку, у тому числі двох дітей, госпіталізували з підозрою на отруєння чадним газом.

РБК-Україна писало, що 18 жовтня в Одесі вигоріло 600 квадратних метрів на території морського узбережжя. В результаті пожежі було знищено 16 будиночків для відпочинку і будівлю адміністратора.