В Одессе горел торговый центр

В субботу, 21 марта, в Одессе по улице Небесной сотни горела крыша торгового центра "Ситицентр". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, произошло возгорание кровли на площади 6 кв. м в двухэтажном здании торгового центра.

"В 18:25 пожар локализован, и 18:52 - ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. К тушению были привлечены 44 спасателя и 12 единиц техники ГСЧС", - говорится в сообщении.