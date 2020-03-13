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В Кривом Роге горела многоэтажка, погиб человек и пострадал ребенок

Новости » Происшествия     13.03.2020 - 09:32
В Кривом Роге горела многоэтажка, погиб человек и пострадал ребенок
Иллюстративное фото (facebook.com MNS.GOV.UA)

В результате пожара в Кривом Роге пострадали двое людей

В Кривом Роге в многоэтажном жилом доме произошел пожар, в результате которого погиб человек и пострадали еще двое людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, пожар возник в квартире на 6-м этаже 9-тиэтажного жилого дома.

"Огнем уничтожено домашнее имущество, металлопластиковый балконный блок и домашнее имущество на площади 25 кв. метров и на 7-м этаже в квартире повреждено металлопластиковую балконную раму, уничтожен наружный блок кондиционера на площади 2 кв. метра", - говорится в сообщении.

В результате пожара погиб мужчина (данные устанавливаются) и пострадали 2 человека, из них 1 ребенок.

Напомним, в Днепропетровской области в городе Верховцево в пожаре погиб ребенок, еще двое детей госпитализированы.

Кроме этого сообщалось, что на днях в Одессе произошел пожар в жилом многоэтажном доме. В результате пожара эвакуировали более 40 человек. При этом одна женщина пострадала.

Также в Киеве на улице Набережно-Корчеватской в результате пожара в люке теплотрассы погибли трое людей. Причиной пожара стал загоревшийся мусор.

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