В Одесі горів торговий центр

Ілюстративне фото (dp.dsns.gov.ua)

Загорівся дах торгового центру "Сітіцентр"

У суботу, 21 березня, в Одесі по вулиці Небесної сотні горів дах торгового центру "Сітіцентр". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, сталося загоряння покрівлі на площі 6 кв. м у двоповерховій будівлі торгового центру.

"О 18:25 пожежу локалізовано, і 18:52 - ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. До гасіння були залучені 44 рятувальників і 12 одиниць техніки ДСНС", - йдеться в повідомленні.