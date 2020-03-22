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В Одесі горів торговий центр

Новини » Надзвичайні події     22.03.2020 - 08:29
В Одесі горів торговий центр
Ілюстративне фото (dp.dsns.gov.ua)

Загорівся дах торгового центру "Сітіцентр"

У суботу, 21 березня, в Одесі по вулиці Небесної сотні горів дах торгового центру "Сітіцентр". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, сталося загоряння покрівлі на площі 6 кв. м у двоповерховій будівлі торгового центру.

"О 18:25 пожежу локалізовано, і 18:52 - ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. До гасіння були залучені 44 рятувальників і 12 одиниць техніки ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Фото з місця події (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в Одесі сталася пожежа в житловому багатоповерховому будинку. В результаті пожежі евакуювали понад 40 осіб. При цьому одна жінка постраждала.

Також РБК-Україна писало, що у Кривому Розі в багатоповерховому житловому будинку сталася пожежа, в результаті якого загинула людина і постраждали ще двоє людей.

Крім цього, в Києві на вулиці Набережно-Корчуватській у результаті пожежі в люці теплотраси загинули троє людей. Причиною пожежі стало сміття, яке загорілося.

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