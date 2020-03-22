В Одесі горів торговий центр

Загорівся дах торгового центру "Сітіцентр"
У суботу, 21 березня, в Одесі по вулиці Небесної сотні горів дах торгового центру "Сітіцентр". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Як повідомляється, сталося загоряння покрівлі на площі 6 кв. м у двоповерховій будівлі торгового центру.
"О 18:25 пожежу локалізовано, і 18:52 - ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. До гасіння були залучені 44 рятувальників і 12 одиниць техніки ДСНС", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше в Одесі сталася пожежа в житловому багатоповерховому будинку. В результаті пожежі евакуювали понад 40 осіб. При цьому одна жінка постраждала.
Також РБК-Україна писало, що у Кривому Розі в багатоповерховому житловому будинку сталася пожежа, в результаті якого загинула людина і постраждали ще двоє людей.
Крім цього, в Києві на вулиці Набережно-Корчуватській у результаті пожежі в люці теплотраси загинули троє людей. Причиною пожежі стало сміття, яке загорілося.