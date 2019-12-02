В Одессе фура сбила двух людей

Во вторник, 2 декабря, в Одессе на проспекте Добровольского произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб один человек и еще один получил травмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Как сообщается, под колесами грузовика оказались двое пешеходов - мужчина и пожилая женщина.

По данным следственной группы, 58-летний водитель фуры не заметил людей, которые переходили дорогу, когда на зеленый сигнал светофора поворачивал на проспект Добровольского с улицы Академика Заболотного.

"76-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте, мужчина госпитализирован с повреждениями", - говорится в сообщении.

На месте сейчас работают силовики. Обстоятельства аварии устанавливаются, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, ранее в Донецкой области произошла авария с рейсовым автобусом, который перевозил 50 пассажиров, в результате чего пять человек пострадали.

Как сообщало РБК-Украина, 1 декабря в Забайкальском крае России пасажариский автобус съехал с моста и упал в реку. В результате ДТП погибли 19 человек и еще 5 пострадали.