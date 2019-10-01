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В Одесі евакуювали два суду через повідомлення про мінування

Новини » Надзвичайні події    01.10.2019 - 16:29
В Одесі евакуювали два суду через повідомлення про мінування
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Повідомлення на спецлінію поступило в 15:00

В Одесі у вівторок, 1 жовтня, в поліцію надійшло анонімне повідомлення про замінування двох судів міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу місцевої поліції.

Як повідомляється, в 15:00 по спецлінії "102" надійшло анонімне повідомлення про те, що Апеляційний суд Одеської області, Малиновський районний суд заміновані.

Усі працівники і відвідувачі закладів були евакуйовані.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи і рятувальники.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одесі 27 вересня евакуювали Малиновський суд після дзвінка про мінування. Всі працівники та відвідувачі суду були евакуйовані, а на місці події працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи і рятувальники.

Крім того, 20 вересня поліція Києва перевіряла повідомлення про мінування житлових будинків, медичних установ, дитячих садків, торгових центрів і мостів. Подібні масові повідомлення про мінування надходили в поліцію також 18 і 19 вересня.

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