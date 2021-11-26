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В Одессе эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании

Автор: Илона Свиридова

Международный аэропорт "Одессы" эвакуировали из-за сообщения о минировании. На месте работают взрывотехники и кинологи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

"Полицейские проверяют информацию о заминировании Международного аэропорта "Одесса". В целях проверки указанной информации туда направлены следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи", - говорится в сообщении.

Как пишет местное издание "Думская", из здания аэропорта эвакуировали пассажиров и персонал.

Напомним, в ноябре уже "минировали" одесский аэропорт, тогда сообщение не подтвердилось.

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Одесса