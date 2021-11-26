В Одессе эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании

Международный аэропорт "Одессы" эвакуировали из-за сообщения о минировании. На месте работают взрывотехники и кинологи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.
"Полицейские проверяют информацию о заминировании Международного аэропорта "Одесса". В целях проверки указанной информации туда направлены следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи", - говорится в сообщении.
Как пишет местное издание "Думская", из здания аэропорта эвакуировали пассажиров и персонал.
Напомним, в ноябре уже "минировали" одесский аэропорт, тогда сообщение не подтвердилось.