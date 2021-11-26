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В Одесі евакуювали аеропорт через повідомлення про мінування

Автор: Ілона Свиридова

Міжнародний аеропорт "Одеси" евакуювали через повідомлення про мінування. На місці працюють вибухотехніки та кінологи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

"Поліцейські перевіряють інформацію про замінування Міжнародного аеропорту "Одеса". З метою перевірки зазначеної інформації туди направлені слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, фахівці-вибухотехніки та кінологи", - йдеться в повідомленні.

Як пише місцеве видання "Думська", з будівлі аеропорту евакуювали пасажирів і персонал.

Нагадаємо, в листопаді вже "мінували" одеський аеропорт, тоді повідомлення не підтвердилося.

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Одеса