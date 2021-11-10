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В Одессе заминировали аэропорт: полиция проверяет информацию

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Одесса, Среда 10 ноября 2021 22:14
В Одессе заминировали аэропорт: полиция проверяет информацию Фото: в Одессе проверяют информацию о минировании аэропорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Одессе неизвестные сообщили об угрозе взрыва в международном аэропорту. Правоохранители проверяют эту информацию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции в Одесской области.

"В полицию поступило сообщение об угрозе взрыва в Международном аэропорту "Одесса", - говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что для проверки информации о минировании в одесский аэропорт направлены оперативные группы, взрывотехники и кинологи.

Напомним, сегодня, 10 ноября, неизвестные сообщили о минировании Дарницкого железнодорожного вокзала в Киеве. В результате была ограничена работа трех вокзалов, включая Центральный и Южный.

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